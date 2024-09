Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Kollision zwischen Pkw und Rennradfahrer - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 29.09.2024, gegen 11.45 Uhr, kam es auf der Landstraße 132 zu einem Zusammenstoß zwischen einem 66-jähriger Fahrer eines Pkw und einem 65-jährigen Rennradfahrer. Der 66-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Landstraße 132 in Richtung Sitzenkirch und kollidierte in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden 65-jährigen Rennradfahrer, welcher in Richtung Obereggenen unterwegs war. Der Rennradfahrer flog wohl einige Meter durch die Luft und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Das Rennrad wurde ebenfalls nach rechts abgewiesen. Der Rennradfahrer sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

