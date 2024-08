Polizei Hamburg

POL-HH: 240805-4. Polizei nimmt mutmaßlichen Sexualtäter in Hamburg-Bramfeld vorläufig fest

Hamburg (ots)

Zeit: 03.08.2024, 01:47 Uhr; Ort: Hamburg-Bramfeld, Haldesdorfer Straße

Einsatzkräfte der Polizei Hamburg haben in der Nacht zu Samstag einen 38-jährigen Bulgaren vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts, mehrere Frauen in den Stadtteilen Bramfeld und Wandsbek in sexueller Absicht attackiert zu haben, ermittelt.

Zunächst wird auf die vorangegangenen Pressemitteilungen, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5808607 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5813594, verwiesen.

Am Samstag hatte der Mann in der Nähe eines Regenrückhaltebeckens an der Haldesdorfer Straße eine in zivil eingesetzte Polizeibeamtin (33) sexuell bedrängt und umklammert. Weitere dort eingesetzte Kräfte nahmen den Mann, der auf seiner Flucht in das Rückhaltebecken gesprungen war, vorläufig fest.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Eine Richterin erließ Haftbefehl.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Zim.

