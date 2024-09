Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in der Bärenfelsstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 29.09.2024, in dem Zeitraum zwischen 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr, wurde die Fahrerseite eines Audi Q 5 von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Audi Q 5 stand in der Bärenfelsstraße auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 10. Vermutlich wurde der Audi von einem Fahrzeug beschädigt, welches in dieser kurzen Zeit links neben diesem stand. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

