POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer wird leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 27.09.2024, ist in Wutöschingen-Degernau der Auflieger eines Sattelzuges umgekippt. Der 56-jährige Fahrer hatte mit dem rund 40 Tonnen schweren Lkw den Münzweg in Richtung Rechberg befahren. Der Münzweg ist nur für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 6 Tonnen freigegeben. Am einem steilen Anstieg blieb der Sattelzug auf der nassen Fahrbahn hängen. Beim ...

