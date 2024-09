Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Sattelauflieger kippt um

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 27.09.2024, ist in Wutöschingen-Degernau der Auflieger eines Sattelzuges umgekippt. Der 56-jährige Fahrer hatte mit dem rund 40 Tonnen schweren Lkw den Münzweg in Richtung Rechberg befahren. Der Münzweg ist nur für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 6 Tonnen freigegeben. Am einem steilen Anstieg blieb der Sattelzug auf der nassen Fahrbahn hängen. Beim Rückwärtsrangieren geriet der Auflieger in den Grünstreifen und kippte auf die Seite. Die Verbindung zur Sattelzugmaschine brach. Diese blieb auf den Rädern stehen. Der Auflieger musste mit einem Kran geborgen werden. Bis dahin war der Gemeindeverbindungsweg gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50000 Euro.

