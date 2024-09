Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Kleinwagen prallt gegen Hauswand - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 29.09.2024, gegen 15:30 Uhr, ist in Hohentengen ein Auto gegen eine Hauswand geprallt. Die 75-jährige Fahrerin dürfte beim Einparken auf einem Grundstück Gas- und Bremspedal verwechselt haben. Das Auto beschleunigte stark, durchfuhr eine Grünfläche und kollidierte mit einer Hauswand. Die Fahrerin und ein 77 Jahre alter Mitfahrer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Hauswand und die dahinter befindliche Wohnung wurden ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

