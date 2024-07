LPI-SLF: Diebstahl im Hallenbad

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am 05.07.2024 zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Discount-Marktes in der Sonneberger Straße in Neuhaus am Rennweg zu einem Fahrraddiebstahl. Dabei wurde ein hochwertiges Trekking-Bike der Marke Scott entwendet. Das Bike ist schwarz und hat markante orange Streifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sonneberg unter der Rufnummer 03675/8750 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

