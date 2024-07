LPI-SLF: Unfallflucht aufgrund Rotlichtverstoß - Zeugenaufruf

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Anwohnerin aus Neuhaus am Rennweg Opfer von Telefontrickbetrügern. Wie sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme herausstellte, war die 38-Jährige auf einen falschen Bankmitarbeiter am Telefon hereingefallen. Kurze Zeit später bemerkte sie den Verlust von mehreren tausend Euro von ihrem Konto- die Ermittlungen dauern an. Polizeilicherseits ergeht der ...

mehr