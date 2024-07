Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Telefontrickbetrug mit mehreren tausend Euro Beuteschaden

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Anwohnerin aus Neuhaus am Rennweg Opfer von Telefontrickbetrügern. Wie sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme herausstellte, war die 38-Jährige auf einen falschen Bankmitarbeiter am Telefon hereingefallen. Kurze Zeit später bemerkte sie den Verlust von mehreren tausend Euro von ihrem Konto- die Ermittlungen dauern an. Polizeilicherseits ergeht der ausdrückliche Hinweis, sensible oder persönliche Daten bzw. Informationen niemals am Telefon an Unbekannte/ Personen ohne Legitimation herauszugeben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei oder beenden das Gespräch bei Ungereimtheiten.

