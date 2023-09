Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230904.5 Itzehoe: Stromkabel von Baustelle entwendet

Itzehoe (ots)

Am Wochenende ist es zu einem Diebstahl eines Starkstromkabels von einer Baustelle in Itzehoe gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 07.00 Uhr, überwanden Unbekannte den Baustellenzaun in der Karlstraße. Dort begaben sie sich in den Innenhof der Rohbauten und kletterten den dortigen Kran hinauf. In der Höhe von etwa 5 Metern durchtrennten sie das Stromkabel und zogen das andere Ende aus dem Sicherungskasten. Mitsamt dem Kabel im Wert von 500 Euro verließen sie das Gelände schließlich.

Hinweise auf die Diebe gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

