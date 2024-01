Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Viele Verstöße im Rahmen der Verkehrsüberwachung festgestellt.

Neuwied (ots)

Am 23.01.2024 wurde in der Zeit von 07.30h - 08.15h der "Lieferverkehr" an der Geschwister-Scholl-Schule durch Beamte der PI Neuwied überwacht. Hier konnten insgesamt drei Fahrzeug festgestellt werden, in denen Kinder ohne jegliche Sicherung zur Schule chauffiert wurden. In allen Fällen erwartet die verantwortlichen Elternteile nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

In den Zeiten 10.45h - 11.45h und 13.00h - 14.00h wurde die Lichtzeichenanlage in der Elfriede-Seppi-Straße / Schloßstraße überwacht. Hier konnten insgesamt 5 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche die Rotlichtphase missachteten. In vier Fällen "huschten" die Verantwortlichen noch dem Verkehr nach, sodass hier ein Bußgeld von 90EUR zu erwarten ist. In einem Fall dauerte die Rotlichtphase bereits länger als 1 Sek., sodass hier ein Fahrverbot im Raum steht. weiter wurden 9 Fahrzeugführer bei der verbotswidrigen Benutzung ihrer Mobiltelefone während der Fahrt beobachtet. Auch hier werden entsprechende OWI-Verfahren eingeleitet.

