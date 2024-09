POL-FR: Schopfheim: Unfall mit zwei leicht Verletzten und 40000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Freitag 27.09.2024 konnten Beamte des Polizeireviers Breisach gegen 12:45 Uhr auf dem Schotterparkplatz am Harelungenweg ein Mann vorläufig festnehmen, welcher an mehreren Pkw die Verschlussverhältnisse geprüft und in mindestens zwei offene Fahrzeuge eingestiegen war und diese nach Wertgegenständen durchwühlt hatte. In einem weiteren Fall gelang es der Polizei Breisach am Samstag 28.09.2024 gegen ...

mehr