Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Diebe auf frischer Tat ertappt, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Freitag 27.09.2024 konnten Beamte des Polizeireviers Breisach gegen 12:45 Uhr auf dem Schotterparkplatz am Harelungenweg ein Mann vorläufig festnehmen, welcher an mehreren Pkw die Verschlussverhältnisse geprüft und in mindestens zwei offene Fahrzeuge eingestiegen war und diese nach Wertgegenständen durchwühlt hatte. In einem weiteren Fall gelang es der Polizei Breisach am Samstag 28.09.2024 gegen 22:35 Uhr nach einem Zeugenhinweis zwei Männer festzunehmen, welche in der Eichendorffstraße einen Pkw durchwühlt hatten. Beide Personen waren von einer Überwachungskamera bei der Tatausführung erfasst worden. In einem mitgeführten Rucksack konnten Gegenstände aufgefunden werden, welche offensichtlich aus weiteren Fahrzeugen entwendet wurden. Das Polizeirevier Breisach bittet etwaige weitere Geschädigte und Zeugen zu den genannten Taten sich unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

