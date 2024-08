Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240819.3 Preetz: Alkoholisierter Mann führt Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis

Preetz (ots)

Am vergangenen Freitagabend kontrollierten zwei Beamtinnen der Preetzer Polizei den Fahrer eines Kleinkraftrades. Der Mann war alkoholisiert und führte das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und mit falschem Kennzeichen.

Gegen 20:10 Uhr hielten zwei Beamtinnen der Polizeistation Preetz in der Straße Schwebstöcken den Fahrer eines Kleinkraftrades zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamtinnen fest, dass der 59-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug vorweisen konnte. Darüber hinaus bemerkten die Beamtinnen bei dem Mann Atemalkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,61 Promille.

Bei der genaueren Überprüfung des Kleinkraftrades stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehört und in der Folge für das genutzte Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz besteht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Polizeibeamtinnen das Fahrzeug als Beweismittel sicher.

Eine Ärztin entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung.

Björn Gustke

