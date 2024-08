Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240819.2 Kiel: Festnahme nach versuchtem E-Bike-Diebstahl

Kiel (ots)

Am vergangenen Freitagabend versuchten zwei Männer, in der Kieler Innenstadt ein E-Bike zu entwenden. Beim Eintreffen der benachrichtigten Polizei flüchteten die Täter, ehe Polizeibeamte sie kurze Zeit später festnahmen. Gegen einen Täter bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl.

Gegen 20:40 Uhr meldete ein Passant der Polizei über den Notruf 110 zwei Männer, die gegenwärtig versuchen würden, ein hochwertiges, angeschlossenes E-Bike zu entwenden. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten beide Täter.

Polizeibeamte des 2. Polizeireviers nahmen fußläufig die Verfolgung auf und stellten einen der Täter, einen 20-jährigen Mann aus Hamburg, in der Eggerstedtstraße, wo er sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Den zweiten flüchtigen Täter, ein 19-Jähriger aus Hamburg, nahmen Polizeibeamte des Polizeibezirksreviers im Rahmen der Nahbereichsfahndung in der Raiffeisenstraße fest.

Gegen den 20-Jährigen bestand bereits auf Grund ähnlicher Delikte ein Untersuchungshaftbefehl. Er wurde festgenommen und den zuständigen Behörden in Hamburg überstellt. Der 19-Jährige kam auf Grund fehlender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Beide Täter erwartet in dieser Sache ein Strafverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahles.

Björn Gustke

