POL-KI: 240819.1 Kiel: Verkehrsunfall mit Linienbus - Kind schwer verletzt

Kiel (ots)

Am Samstagvormittag kam es in Kiel Wellingdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem achtjährigen Mädchen. Sie erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr das Mädchen gegen 10:35 Uhr gemeinsam mit ihrer Schwester auf ihrem Fahrrad den Wehdenweg auf dem Gehweg aus Richtung Klausdorf kommend. Zeugenaussagen zufolge habe die 8-Jährige die erste Auffahrt zur B502 überquert. Der Fahrer des Linienbusses habe beabsichtigt aus derselben Richtung kommend auf die B502 aufzufahren. Beim Abbiegen nach links sei es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Bus gekommen. Der Bus erfasste das Mädchen, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Die ebenfalls anwesende elfjährige Schwester blieb unverletzt und lief umgehend nach Hause und holte die Mutter herbei.

Nach Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt kam sie anschließend in Begleitung ihrer Mutter in ein Krankenhaus. Die Abfahrt zur B502 sowie der Wehdenweg aus Richtung Klausdorf waren zeitweise komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsunfalldienst.

Ricarda Blucha

