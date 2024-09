Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unbekannte versprühen bereits zum zweiten Mal Pulverfeuerlöscher in Tiefgarage - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Erheblicher Rauch aus einer Tiefgarage wurde der Polizei am Freitag, 27.09.2026 gegen 17.30 Uhr in der Scheffelstraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort konnte festgestellt werden, das unbekannte Personen in der Tiefgarage einen Pulverfeuerlöscher versprühten. Dies führte zu einer Rauchentwicklung, welche durch die Lüftungsanlage in die Fußgängerzone sowie ins Treppenhaus des Gebäudes zog. Der über der Tiefgarage befindliche Einkaufsmarkt sowie das restliche Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. In der Tiefgarage wurden rund 10 geparkte Pkws von dem Pulver leicht überdeckt. Ob dabei Sachschaden entstand ist bislang unbekannt. Dies war bereits der zweite Vorfall in einer Woche. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

