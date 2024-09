Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 29.09.2024, gegen 13:00 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 149 zwischen St.Blasien und Häusern schwer verletzt. In einer Kurve war der 21-jährige von der Straße abgekommen. Er kollidierte mit einer Leitplanke und verletzte sich dabei schwer. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von ca. 2000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz.

