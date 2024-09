Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Jugendlicher Fahrradfahrer stürzt gegen fahrendes Auto - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 27.09.2024, gegen 18:00 Uhr, ist in der Wehratalstraße in Wehr ein jugendlicher Fahrradfahrer gegen ein vorbeifahrendes Auto gestürzt. Der 15-jährige Radler erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der auf dem Gehweg fahrende Jugendliche alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Im Verlauf des Sturzes touchierte der Fahrradfahrer eines in die gleiche Richtung fahrendes Auto. Auto und Fahrrad blieben unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell