POL-FR: Landkreis Waldshut: Fahrradfahrerin und vier Autofahrer mutmaßlich berauscht unterwegs

Am Wochenende, 27.-29.09.2024, waren eine Fahrradfahrerin und vier Autofahrer im Landkreis Waldshut mutmaßlich berauscht unterwegs.

Unsicher war am Samstag, gegen 17:30 Uhr, ein 56-jähriger Autofahrer auf der L 152 in Rickenbach unterwegs, weshalb er von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bei der Kontrolle konnte die Alkoholisierung des Fahrers erkannt werden. Rund 1,2 Promille ergab der Alcomatentest. Eine Blutprobe folgte wie auch die Beschlagnahme des Führerscheins.

Ein mutmaßlich stark alkoholisierter 34 Jahre alter Autofahrer soll in der Nacht auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr, in der Innenstadt von Waldshut zwei andere Autos touchiert haben und danach geflüchtet sein. Der Autofahrer hatte entgegen der Einbahnstraße die Amtshausstraße befahren und dabei einen entgegenkommenden SUV und einen Blumenkübel gestreift, danach in der Rheinstraße den Außenspiegel eines geparkten Autos. Auf rund 11000 Euro beläuft sich der dabei verursachte Sachschaden. Verfolgt von einem Zeugen hielt der Autofahrer schließlich auf einem Tankstellengelände an. Der Alcomat zeigte eine Wert von 2,3 Promille an. Einen Führerschein hatte der Autofahrer nicht mehr. Er wurde in Gewahrsam genommen. Am nächsten Morgen nach seiner Entlassung soll er nochmals alkoholisiert ein Auto gefahren haben. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

In der Nacht auf Sonntag, gegen 03:00 Uhr, wurde in Murg ein 29 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Bei ihm schlugen sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest positiv an. Zudem dürfte er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Der Fahrer musste mit zur Blutprobe und wurde angezeigt.

Am Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, ergab die Alkoholüberprüfung bei einem 65-jährigen Autofahrer in Murg rund 0,7 Promille. Auf diesen Fahrer kommen ein vierwöchiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zu.

Gegen 23:30 Uhr am selben Abend dürfte eine 29-jährige Fahrradfahrerin aufgrund ihrer mutmaßlichen Alkoholisierung in der Schaffhauser Straße in WT-Tiengen gestürzt sein. Dabei verletzte sich die Frau leicht und wurde in einem Krankenhaus versorgt. Ein Alcomatentest erbrachte ein Ergebnis von 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde erhoben.

