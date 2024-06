POL-PDKO: Verkehrskontrolle

Boppard Bad Salzig (ots) - In Bad Salzig kam es am heutigen Abend, vermutlich beim Abbrennen von Unkraut, zu einem Heckenbrand, der schnell aufs Wohnhaus übergriff. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Jedoch entstand ein nicht unerheblicher Schaden am Wohnhaus des Verursachers. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Pressestelle Telefon: 0261-103-0 Polizei ...

