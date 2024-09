Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Frontalkollision zwischen Pkw und Kleinkraftrad - zwei Schwerverletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Bei einer Frontalkollision auf der Kreisstraße 6350 wurde am Sonntag, 29.09.2024, kurz nach 18.00 Uhr, der 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades sowie seine 15-jährige Mitfahrerin schwer verletzt.

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Marzell kommend in Richtung Malsburg, als er eingangs einer scharfen Linkskurve vermutlich auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem entgegenkommenden 16-jährigen Fahrer des Kleinkraftrades kollidierte. Der 16-Jährige sowie seine 15-jährige Mitfahrerin wurden von dem Kleinkraftrad abgeworfen und kam auf dem Boden zum Liegen. Das Kleinkraftrad sei durch die Wucht der Kollision etwa 13 Meter zurückgeworfen worden. Der schwer verletzte 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen. Die schwer verletzte 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Kreisstraße voll gesperrt.

