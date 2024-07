Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Großbrand erzeugt starke Rauchsäule - Löscharbeiten dauern weiterhin an

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr meldeten Anrufer eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Morschheimer Straße in Kirchheimbolanden. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass auf dem Gelände einer Müllentsorgungsanlage eine Lagerhalle in Brand geraten ist. Das Feuer entwickelte sich so stark, dass eine kilometerweit sichtbare Rauchsäule in die Luft stieg.

Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt. Für die geschädigte Firma entstand, nach derzeitigem Ermittlungsstand, ein hoher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen, weshalb zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Aussagen getroffen werden können.

Aufgrund der Löscharbeiten mussten umliegende Straßen gesperrt werden. Die Polizei empfiehlt Anwohnern in Kirchheimbolanden Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell