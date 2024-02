POL-RZ: Einbrecher gestört - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Ratzeburg (ots) - 22. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 20/21.02.2024 - Glinde In der Nacht vom 20.02.24 auf den 21.02.24 wurde "Am Sportplatz" in Glinde ein silbergrauer SUV Hyundai Tucson entwendet. Das Fahrzeug ist gegen 20.00 Uhr direkt an der Straße, kurz vor dem Pendlerparkplatz der Möllner Straße, abgestellt worden. Der Diebstahl wurde erst am 21.02.24, gegen 17.15 Uhr bemerkt und kurze Zeit später angezeigt. Erste Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Hyundai ...

