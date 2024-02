Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bilanz einer Verkehrskontrolle in der Möllner Altstadt

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

22. Februar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.02.2024 - Mölln

Am 21.02.2024, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr führten fünf Beamte der Polizeistation Mölln sowie des Polizei-Autobahn und Bezirksrevieres Ratzeburg eine Kontrolle des Verkehrsverbotes für Kraftfahrzeuge im Altstadtbereich Mölln durch. Es wurden ca. 100 Fahrzeuge in der Seestraße sowie direkt vor dem Gebäude der Möllner Polizeistation angehalten und kontrolliert, ob diese auch berechtigter Weise in dem Bereich unterwegs waren. Die Beamten verwarnten 19 Fahrzeugführer, da diese widerrechtlich den Altstadtbereich befuhren. Auf sie kommt ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro zu. Zudem wurde viele aufklärende Gespräche geführt. Ein Großteil der Betroffenen, Möllner Bürger, räumte ein, dass man die Durchfahrt durch die Altstadt als Abkürzung wählte. Des Weiteren wurden zwei Fahrzeuginsassen festgestellt, die nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Auch sie wurden verwarnt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell