POL-PIKIB: Zusammenstoß zweier PKW auf der B47 - Eine Person verletzt

Eisenberg (Pfalz) (ots) - Am Donnerstag, dem 04.07.2024, parkte eine 71-jährige Fahrerin ihren PKW Citroen auf dem Parkplatzgelände "Am Marktplatz" in Eisenberg. Die Frau verließ ihr ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug im Zeitraum von ca. 11.30 - 12.00 Uhr. Als sie zurückkehrte, musste sie am linken hinteren Kotflügel einen Blechschaden (mind. 1000 EUR) feststellen. Der Verursacher gab sich allerdings nicht zu ...

mehr