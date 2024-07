POL-PIKIB: Fahruntüchtigkeit bei mehreren Verkehrsteilnehmern festgestellt

Eisenberg (Pfalz) (ots) - Am Montag, dem 24.06.2024, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Fahrerin eines PKW BMW schwer verletzt wurde. Die Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Kerzenheimer Straße, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Fahrtrichtung Kerzenheim. An der Kreuzung zur Pestalozzistraße touchierte sie zunächst ...

mehr