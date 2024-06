Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrerin

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Montag, dem 24.06.2024, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Fahrerin eines PKW BMW schwer verletzt wurde. Die Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Kerzenheimer Straße, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Fahrtrichtung Kerzenheim. An der Kreuzung zur Pestalozzistraße touchierte sie zunächst drei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Anschließend streifte sie noch einen entgegenkommenden PKW. Die Frau setzte ihre Fahrt fort und fuhr etwa 100 Meter weiter einen Laternenmast um. Erst nachdem die 75-jährige über den Gehweg der Kerzenheimer Straße weiterfuhr und hierbei drei Grundstücksmauern so stark streifte, dass diese zum Teil umstürzten, fuhr sie frontal auf eine vierte Mauer. Hier endete die Fahrt, bei der die Fahrerin schwer, aber zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Insgesamt wurden auf der etwa 400 Meter langen Strecke 5 Fahrzeuge und 4 Grundstücksmauern sowie eine Laterne zum Teil erheblich beschädigt. Die Sachschaden wird vorläufig auf ca. 54.000.-EUR geschätzt. Der PKW der Verursacherin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Wie es zu dieser Unfallfahrt kommen konnte, kann hoffentlich durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Kirchheimbolanden melden (Tel.: 06352-911 0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell