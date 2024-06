Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Trickbetrüger am Telefon

Kirchheimbolanden (ots)

Aufgrund immer wiederkehrender Vorfälle im Bereich der Trickbetrugsdelikte, die mittels Telefonanrufe beginnen, möchte die Polizei Kirchheimbolanden nochmals folgende Hinweise geben:

Trickbetrug am Telefon ist ein Phänomen von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion, einer zu erwartenden Dienstleistung oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer, versuchen sich die Täter Geldwerte anzueignen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Daher rät Ihnen die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen an. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen schon lange bekannten Telefonnummer, wenn möglich von einem anderen Apparat aus, zurück und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell