POL-LIP: Lemgo. Einbruchsversuch in Wohnung misslingt.

In der Kolmarer Straße versuchten unbekannte Täter zwischen Dienstag- und Mittwochabend (21./22.05.2024) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie hebelten an der Tür, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

