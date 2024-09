Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

An der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Mitte kam es am Sonntag 29.09.2024, gegen 13.35 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei Pkws mit einem unklaren Hergang.

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer, von Nollingen kommend, stand auf der Bundesstraße 316 an der Lichtzeichenanlage und wollte an der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Mitte nach links auf die Autobahn A 861 abbiegen. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 316 von Degerfelden kommend und wollte der Bundesstraße geradeaus in Richtung Nollingen folgen. Im Bereich der Einmündung zur Autobahnauffahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die gesamte Schadenshöhe wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Beide Beteiligten wollen bei "Grünlicht" der Lichtzeichenanlage gefahren sein.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell