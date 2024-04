Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Krankenfahrstuhl kippt um

Zu einem Unfall zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem Auto kam es am Montag in Donzdorf.

Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 16 Uhr mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Radweg im Gingener Weg unterwegs. An der Kreuzung wollte der Mann die Fahrbahn überqueren. Dabei achtet der Fahrer des Krankenfahrstuhls nicht auf den fließenden Verkehr. Denn im Gingener Weg war eine 51-Jährige mit ihrem Seat unterwegs. Die Autofahrerin hatte Vorfahrt. Der Krankenfahrstuhl stieß in die Seite des Seat. Durch den heftigen Aufprall wurde der elektrische Krankenfahrstuhl abgewiesen und kippte samt Fahrer um. Die Feuerwehr richtete den Krankenfahrstuhl wieder auf und befreite den Fahrer. Glücklicherweise wurde der Senior nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 1.000 Euro.

