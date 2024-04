Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Sprinter gestreift und geflüchtet

Am Montag verursachte eine Unbekannte mit einem Wohnmobil in Ulm Sachschaden und flüchtete.

Ulm (ots)

Ein Mercedes Sprinter parkte in der Eselsbergsteige am rechten Fahrbahnrand. Um 17.40 Uhr streifte eine Frau mit ihrem Wohnmobil bei der Vorbeifahrt den Mercedes. Am linken Außenspiegel des Sprinters entstand dadurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Verursacherin fuhr weiter. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Verursacherin machen können. Das weiße Wohnmobil soll wohl lila Streifen und ein UL- Kennzeichen haben. Laut Zeugenangaben handelt es sich bei der Fahrerin um eine ältere Frau mit grauen Haare handeln.

