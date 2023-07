Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gebäudebrand

Erfurt (ots)

Montagabend schlug eine unbekannte Person in der Krämpfervorstadt zu und zündete Unrat in einem leerstehenden Gebäude an. Zeugen wurden gegen 19:30 Uhr auf das Feuer in der Straße Am Wasserturm aufmerksam. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen bereits mehrere Räume in Vollbrand. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Zu einem größeren Sachschaden in dem ehemaligen Bahngebäude kam es nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (JN)

