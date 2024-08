Feuerwehr Ense

FW Ense: Feuerwehr löscht Küchenbrand in Ense-Höngen

Ense (ots)

Zu einem Einsatz "Brand 2 beginnender Küchenbrand in der Dunstabzugshaube" wurden die Löschgruppe Höingen und der Löschzug Bremen der Feuerwehr Ense in der Nacht von Sonntag auf Montag um 01:08 Uhr zur Straße "Auf den Höhen" im Ortsteil Höingen alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung aus der Küche des Gebäudes sichtbar; alle Hausbewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebraucht. Das Feuer, welches aus bisher ungeklärter Ursache in einer Dunstabzugshaube ausgebrochen war, wurde durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht und das Gebäude belüftet. Die Dunstabzugshaube wurde anschließend ins Freie verbracht und der betroffene Bereich in der Küche abschließend mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Die Hausbewohner wurden zur Sicherheit vom ebenfalls mit alarmierten Rettungsdienst untersucht. Es blieb aber bei der ambulanten Untersuchung vor Ort; niemand der Betroffenen musste zur stationären Behandlung. Am Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ense, des DRK Ense, des Rettungsdienstes des Kreis Soest und der Polizei beteiligt. Einsatzende war nach 01:10 Std.

