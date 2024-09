Polizei Paderborn

POL-PB: Kanister mit Pflanzenschutzmittel gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Borchen-Alfen (ots)

(mh) Nach dem Einbruch in die Lagerhalle eines Agrar-Großhandels an der Rudolf-Diesel-Straße in Borchen-Alfen sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Die unbekannten Täter hatten es auf Pflanzenschutzmittel abgesehen und müssen zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 20. September, 17.00 Uhr, und Samstag, 21. September, 08.05 Uhr, über ein Tor am Gellinger Weg gewaltsam Zugang zu dem Gelände. Sie brachen zunächst eine Scheune auf, wandten sich dann aber einem Metallcontainer zu, in dem das Pflanzenschutzmittel in Kanistern auf zwei Paletten gelagert war. Vermutlich mit einem Handbügelwagen transportierten sie die Kanister vom Gelände, wahrscheinlich in ein bereitgestelltes Fahrzeug. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell