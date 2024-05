Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußballplatz durch Reifenspuren beschädigt

Bild-Infos

Download

Porta Westfalica (ots)

(SN) Flurschaden auf einem Fußballplatz richtete am Pfingstwochenende ein bisher unbekannter Autofahrer in Porta Westfalica - Lohfeld in der Straße "Am Böhnenbusch" an.

Eine aufmerksame Zeugin war am vergangenen Montag um etwa 15 Uhr auf die Reifenspuren auf der Grünfläche aufmerksam und entschloss sich, am Mittwoch dies der Polizei zu melden. Nach Angaben der Frau hatten sich diese Spuren am Samstag gegen 17 Uhr noch nicht auf dem Platz befunden. Den Ermittlungen zufolge hatte der unbekannte Fahrer seinen Wagen von der Zufahrt der Feuerwehr auf den Rasen gesteuert und damit den Schaden verursacht.

Im Zusammenhang mit der Tat bitten die Ermittler der Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell