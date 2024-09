Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen durch

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstag (19.09., 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) führte die Polizei im Kreis Paderborn Geschwindigkeitsmessungen in Rahmen der RoadPol Safety Days gegen aggressives Verhalten im Straßenverkehr durch. An verschiedenen Örtlichkeiten außerhalb geschlossener Ortschaften, wie zum Beispiel auf der L776 Höhe Flughafen, L776 Ecke L747, B64 in Höhe Buke, Elser Hude/Deipe Laake (K28) und an der Driburger Straße in Paderborn, wurden Geschwindigkeitsmessungen mit und ohne Anhalten durchgeführt. Neben zahlreichen Geschwindigkeitsverstößen, zumeist im Verwarnungsgeldbereich, wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und 23 Fahrverbote erteilt.

Ein litauischer Sattelzug mit Auflieger musste nach einem Geschwindigkeitsverstoß aufgrund seiner vor Ort festgestellten gravierenden Mängel direkt zur weiteren Begutachtung zur Dekra. Der Fahrzeugführer entrichtete eine Sicherheitsleistung. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ein PKW wies eine über 2 Jahre abgelaufene HU auf.

Ein Transporterfahrer wurde nach einem Handyverstoß kontrolliert. Der Fahrzeugführer wies zur Mittagszeit noch Restalkohol vom Vorabend im Ordnungswidrigkeitenbereich auf und musste auf der Wache in Büren eine Atemprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

In einer Kontrollstelle ergaben sich bei einer Beifahrerin eines PKW Hinweise auf einen medizinischen Notfall. Für sie wurde ein Rettungswagen aus Büren gerufen.

Seit Jahresbeginn 2024 arbeitet die Polizei NRW und somit auch die Polizei im Kreis Paderborn mit der Strategie für mehr Sicherheit auf den Straßen. Überschrieben wird diese landesweit mit dem Titel #LEBEN. Der Begriff bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt Unter anderem Geschwindigkeitskontrollen sind ein wichtiger Aspekt der neuen Fachstrategie Verkehr. Kontrollen finden grundsätzlich unangekündigt statt. Verkehrsteilnehmenden sollte bewusst sein, dass die polizeiliche Verkehrsüberwachung der Einhaltung der Verkehrsregeln jederzeit und überall erfolgen kann und festgestellte Verstöße konsequent geahndet werden.

Gleiches Ziel, neuer Weg - #LEBEN. Weniger Tote und Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen - das ist das erklärte Ziel der Vision Zero.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell