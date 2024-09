POL-PB: Junger Fahrer verunglückt

Salzkotten-Oberntudorf (ots) - (md) Am Mittwochnachmittag, 18.09., kam es gegen 15.50 Uhr auf dem Kleine Hellweg in Salzkotten zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem 55-jährigen Radfahrer, bei der Radler leicht verletzt wurde. Ein 18 Jahre alter Daihatsu-Fahrer war auf dem kleinen Hellweg von Wewer aus in Richtung Flughafen unterwegs. Auf Höhe des Kreisverkehrs hielt er an und fuhr in den Kreisel ein. ...

