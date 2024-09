POL-PB: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Lichtenau (ots) - (md) Am Dienstag, 17.09. kam es in einem Supermarkt an der Torfbruchstraße in Lichtenau zu einem Ladendiebstahl. Der Tatverdächtige wurde vom Personal festgehalten, konnte jedoch zu Fuß mit der Beute flüchten. Einer 32-jährigen Mitarbeiterin des Supermarktes fiel die gewölbte Jacke des Tatverdächtigen auf. Gemeinsam mit einer Kollegin beobachtete sie den Mann, der an der Kasse dann nur wenige Einkäufe auf das Band legte. Sie sprach ihn an, daraufhin ...

