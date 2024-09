Polizei Paderborn

POL-PB: Blauer VW Golf flüchtet vor Polizeikontrolle

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Mittwochmorgen (18.09., 00.45 Uhr) beabsichtigten Polizeibeamte während ihrer Einsatzfahrt auf der Straße Am Ostfriedhof einen blauen VW Golf, indem sich zwei junge Männer befanden, anzuhalten und zu kontrollieren.

Noch bevor die Einsatzkräfte entsprechende Anhaltezeichen geben konnten, bog der Fahrer des VW plötzlich verbotswidrig nach links in die Straße Am Hilligenbusch in Fahrtrichtung Warburger Straße ein und beschleunigte stark - ganz offensichtlich, um sich einer Kontrolle zu entziehen.

Die Beamten schalteten daraufhin das Blaulicht sowie das Horn ein und forderten den Fahrer mit dem Anhaltesignal "Stopp Polizei" auf, stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam dieser jedoch nicht nach: Er flüchtete über mehrere Straßen durch den Paderborner Innenstadtbereich. Während der Flucht mit hoher Geschwindigkeit schaltete der Fahrer mehrfach das Licht des Pkw aus und beging mehrere Ordnungswidrigkeiten.

Als der Täter schließlich über den Südring auf die Husener Straße in Fahrtrichtung Flugplatz fuhr, endete seine Flucht auf der Straße Am Haxtergrund vor einer Schranke, die den Weg zum Flugplatz versperrt. Zuvor hatte er versucht, die Schranke durch Rammen zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Deshalb setzte der VW seine Flucht über den angrenzenden Acker fort.

Zuvor war der Sichtkontakt der Beamten zum Fluchtfahrzeug abgerissen; das Auto konnte schließlich im Rahmen der Fahndung ohne Fahrer und Beifahrer abgeschlossen vorgefunden werden. Zwecks Beweissicherung wurde es sichergestellt und abgeschleppt. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass das am Golf angebrachte Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben war.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallfluchts, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt wurde eingeleitet.

