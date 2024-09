Polizei Paderborn

POL-PB: Radlerin bei Kollision mit Pkw verletzt

Delbrück (ots)

(md) Beim Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus einer Grundstückseinfahrt fuhr, zog sich eine 64-jährige Radlerin am Dienstag, 17.09. gegen 16.40 Uhr Verletzungen zu.

Die Frau befuhr mit ihrem Pedelec den Rosenhügel in Delbrück in Fahrtrichtung Wittmundstraße. Im selben Moment fuhr ein 61-jähriger mit seinem Opel vom Grundstück rechtsseitig der Fahrbahn und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Die Dame, die eine Helm trug, stürzte und zog sich Verletzungen am linken Arm zu, die stationär in einem Paderborner Krankenhaus behandelt wurden.

