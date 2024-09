POL-PB: Täter scheitern mit Schockanruf und Betrugsmasche "Falscher Amtsträger"

Delbrück-Sudhagen (ots) - (md) An einem Wohnhaus am Magnolienweg in Delbrück-Sudhagen kam es am Montag, 16.09. gegen 10.00 Uhr zu einem Dachstuhlbrand. Das Ehepaar, welches das Gebäude bewohnt, hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes im Erdgeschoss auf. Ein vorbeilaufender Passant, der auch die Feuerwehr verständigte, machte sie auf den Brand aufmerksam. Rund 60 Einsatzkräfte waren bei den umfangreichen Löscharbeiten ...

