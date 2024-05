POL-SO: 87-jähriger wird Opfer eines schweren Diebstahls

Warstein (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem versuchten räuberischen Diebstahl in der Straße In den Kämpen. Eine 56-Jährige Frau aus Warstein querte den dortigen Supermarktparkplatz in Richtung der Sparkasse, als ihr ein bislang unbekannter Mann entgegenkam. Der Unbekannte griff plötzlich nach dem Handy und dem Portemonnaie der Warsteinerin. Die Gegenstände fielen bei dem Gerangel zu Boden. ...

