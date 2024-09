Polizei Paderborn

POL-PB: Unfälle auf der L776 und auf der B1 mit mehreren Verletzten

Salzkotten (ots)

(mh) Ein Verkehrsunfall auf der L776 und ein Auffahrunfall auf der Umleitungsstrecke B1 bei Salzkotten haben am Montagnachmittag, 16. September, für mehrere leichtverletzte Personen und größere Verkehrsprobleme gesorgt.

Ein 36-jähriger Mann war gegen 15.20 Uhr mit einem Kia XCeed auf der L776 in Richtung Büren unterwegs. Etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Salzkotten fuhr er aus ungeklärter Ursache auf einen Opel Astra auf. Der Opel stand aufgrund einer Reifenpanne mit Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand. Die beiden Insassen, der 33-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer, saßen noch im Fahrzeug und warteten auf einen Abschleppdienst. Durch den Aufprall entstand auf der Fahrbahn ein großes Trümmerfeld. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer des Kia in ein Paderborner Krankenhaus. Die Insassen des Opels blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L776 zwischen den Anschlussstellen Salzkotten und Wewelsburg für rund 90 Minuten komplett gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr aus Paderborn über die B1 in Richtung Salzkotten um.

Aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens kam es dort zu einem Stop-and Go. Aus ungeklärter Ursache fuhr gegen 16.30 Uhr eine 23-Jährige in einem BMW 5er innerhalb dieses Staus in Richtung Salzkotten auf den vor ihr haltenden VW Arteon eines 42-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch gegen einen davor stehenden VW Polo geschoben, in dem ein 57-jähriger Fahrer saß. Die drei Insassen der jeweiligen Fahrzeuge wurden leicht verletzt, lehnten es aber ab per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht zu werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen konnten die weiteren Verkehrsteilnehmer für rund 90 Minuten nur noch im Wechsel an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf 16.500 Euro.

