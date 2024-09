Polizei Paderborn

POL-PB: Ladendieb flüchtet

Lichtenau (ots)

(md) Am Dienstag, 17.09. kam es in einem Supermarkt an der Torfbruchstraße in Lichtenau zu einem Ladendiebstahl. Der Tatverdächtige wurde vom Personal festgehalten, konnte jedoch zu Fuß mit der Beute flüchten.

Einer 32-jährigen Mitarbeiterin des Supermarktes fiel die gewölbte Jacke des Tatverdächtigen auf. Gemeinsam mit einer Kollegin beobachtete sie den Mann, der an der Kasse dann nur wenige Einkäufe auf das Band legte. Sie sprach ihn an, daraufhin floh der Mann aus dem Geschäft. Die junge Frau lief hinterher, konnte ihn im Ein- und Ausgangsbereich auch zunächst festhalten, der Dieb riss sich jedoch los und versuchte mit seinem Fahrrad zu fliehen, welches vor dem Markt stand. Dieses ließ er zurück und entkam zu Fuß in Richtung Scherfede. Eine sofort eingesetzte Fahndung verlief ergebnislos.

Der Räuber wird beschrieben als männlich, 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er trug kurze graue Haare, mit einer schwarzen Stoffmütze, und einen Drei-Tage Bart. Bekleidet war er mit einem grünen Halstuch, grauer Jacke, blauen Jeans und grauen Schuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln. Außerdem hatte er einen dunklen Rucksack und eine Umhängetasche dabei.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat das Geschehen beobachtet und/oder kann Angaben zum flüchtigen Dieb machen? Hinweise telefonisch an die Polizei Paderborn über 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell