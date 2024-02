POL-BO: Steinwurf von einer Brücke in Bochum - Polizei wiederholt Zeugenaufruf

Bochum (ots) - Am Mittwoch, 31. Januar, ereignete sich gegen 10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Universitätsstraße in Bochum. Ein Pkw wurde von einer Straßenbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift - zwei Personen kamen ins Krankenhaus. Ein 47-jähriger Straßenbahnfahrer der Linie U 35 war in Richtung Bochum-Zentrum unterwegs. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin auf ...

