POL-PB: Kollision zwischen Radler und PKW

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (md) Mittwochnacht, 18.09., kam es gegen 04.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Gemeindehaus an der Dubelohstraße in Paderborn Schloß Neuhaus. Der Tatverdächtige wurde von einem Zeugen angesprochen, floh dann jedoch in unbekannte Richtung. Bei seiner Heimkehr gegen 3.50 Uhr bemerkte ein 40-jähriger Anwohner eine unbekannte Person an dem Gemeindezentrum, die augenscheinlich gerade einen ...

mehr