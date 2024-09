POL-PB: Einbruch in Gemeindezentrum

Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Mittwochmorgen (18.09., 00.45 Uhr) beabsichtigten Polizeibeamte während ihrer Einsatzfahrt auf der Straße Am Ostfriedhof einen blauen VW Golf, indem sich zwei junge Männer befanden, anzuhalten und zu kontrollieren. Noch bevor die Einsatzkräfte entsprechende Anhaltezeichen geben konnten, bog der Fahrer des VW plötzlich verbotswidrig nach links in die Straße Am Hilligenbusch in ...

mehr