POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Mutmaßlicher Fahrraddieb nach Verfolgung vorläufig festgenommen - Ermittlungen dauern an

Hildesheim (ots) - Giesen (tko) Ein unbekannter Täter entwendete am Montag, 26.02.2024, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr, einen schwarz-weißen Mofa-Roller Kymco im Wert von ca. 850 Euro, den ein 16-jähriger Giesener in der Rathausstraße in Höhe Hausnummer 7 abgestellt hatte. Zeugen, die Angaben zur Aufklärung des Diebstahls machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der ...

